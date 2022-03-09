Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Рішення компанії ухвалено слідом за аналогічними діями інших великих виробників харчових продуктів, на яких тиснуть з метою виступити проти воєнної агресії.
“Nestle, яка раніше заявляла, що припинила всю рекламу в РФ, повідомила, що продовжить постачати найнеобхідніші продукти харчування на територію РФ, дотримуючись аналогічної політики інших харчових компаній”, – пише агентство.
8 березня, майже через два тижні після того, як російські війська вдерлися в Україну, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила, що тимчасово закриє усі 850 закладів у РФ.
- Нагадаємо, німецький бренд спортивного одягу та взуття Adidas Originals заявив про закриття своїх магазинів у РФ, проте поки що не виходить з російського ринку.
- Раніше також Компанія Nike заявила, що зупиняє роботу інтернет-магазину в РФ.
- Водночас нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell оголосила про намір поступово відмовитись від участі в усіх своїх проєктах у РФ.
- Також Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.