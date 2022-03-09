Найбільший у світі виробник харчових продуктів, швейцарська компанія Nestle заявила, що зупинила усі капітальні інвестиції в Росії після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Рішення компанії ухвалено слідом за аналогічними діями інших великих виробників харчових продуктів, на яких тиснуть з метою виступити проти воєнної агресії.

“Nestle, яка раніше заявляла, що припинила всю рекламу в РФ, повідомила, що продовжить постачати найнеобхідніші продукти харчування на територію РФ, дотримуючись аналогічної політики інших харчових компаній”, – пише агентство.

8 березня, майже через два тижні після того, як російські війська вдерлися в Україну, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила, що тимчасово закриє усі 850 закладів у РФ.