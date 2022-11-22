Нещодавно творці серіалу "Вікінги: Вальгалла" презентували героїв другого сезону. Утім, очікуваного захвату це не викликало, навпаки, під офіційним постом у Twitter – сотні коментарів із обуренням. Презентуючи нового героя, автори засвідчили свідоме викривлення історії або ж її абсолютне незнання. Зокрема київський князь Ярослав Мудрий у шоу раптом став "королем" та "правителем Північної Росії".

Про це повідомляють #Букви.

Твіт викликав справедливий гнів. Складно уявити, що творці серіалу знехтували елементарними історичними довідками.

“Король Ярослав Мудрий, войовничий правитель Північної Росії, дядько Олафа і Гаральда” – йдеться в описі до презентації.

Наступний твіт спричинив ще більший подив: “Єлена, стійка донька російського дворянина”.

Користувачі та пошановувачі серіалу вирішили нагадати авторам проєкту, що до XVIII сторіччя Росії не існувало взагалі, натомість була лише Московія, тоді як Ярослав Мудрий — князь київський, і ці дві країни не мали нічого спільного, окрім кордону.

У коментарях для Netflix запропонували скористатись послугами Google та пересвідчитись у достовірності елементарних історичних фактів.

Інші звинуватили творців шоу у тому, що вони “навіть поверхнево” не вивчили історію періоду, про який взялись знімати серіал.

Також користувачі соцмережі запитували, чи бодай “не під диктування Путіна” робили опис до презентації.

У результаті, дехто запропонував до акаунтів Netflix додати помітку Russia state-affiliated media.

Варто також зауважити, що роль “Олени”, яка у Netflix чомусь стала “Єленою”, віддали росіянці — актрисі Софії Лебедєвій.

У другому сезоні “Вікінгів: Вальгалла” розповідають про взаємини англійських королів та скандинавських правителів. Прем’єра другого сезону запланована на 12 січня 2023 року.

Серіал “Вікінги” вийшов на екрани у 2013 році. Режисерами спінофу стали Нільс Арден Оплєв та Стів Сейнт Леджер.

Раніше Єльський університет опублікував лекції з американським істориком Тімоті Снайдером, присвячені історії України, її значенню для світу, а також зв’язкам із Росією та шляху виборювання незалежності нашої держави.