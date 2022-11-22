Про це повідомляють #Букви.
Твіт викликав справедливий гнів. Складно уявити, що творці серіалу знехтували елементарними історичними довідками.
“Король Ярослав Мудрий, войовничий правитель Північної Росії, дядько Олафа і Гаральда” – йдеться в описі до презентації.
Наступний твіт спричинив ще більший подив: “Єлена, стійка донька російського дворянина”.
Користувачі та пошановувачі серіалу вирішили нагадати авторам проєкту, що до XVIII сторіччя Росії не існувало взагалі, натомість була лише Московія, тоді як Ярослав Мудрий — князь київський, і ці дві країни не мали нічого спільного, окрім кордону.
У коментарях для Netflix запропонували скористатись послугами Google та пересвідчитись у достовірності елементарних історичних фактів.
Інші звинуватили творців шоу у тому, що вони “навіть поверхнево” не вивчили історію періоду, про який взялись знімати серіал.
Також користувачі соцмережі запитували, чи бодай “не під диктування Путіна” робили опис до презентації.
У результаті, дехто запропонував до акаунтів Netflix додати помітку Russia state-affiliated media.
Варто також зауважити, що роль “Олени”, яка у Netflix чомусь стала “Єленою”, віддали росіянці — актрисі Софії Лебедєвій.
У другому сезоні “Вікінгів: Вальгалла” розповідають про взаємини англійських королів та скандинавських правителів. Прем’єра другого сезону запланована на 12 січня 2023 року.
Серіал “Вікінги” вийшов на екрани у 2013 році. Режисерами спінофу стали Нільс Арден Оплєв та Стів Сейнт Леджер.
Раніше Єльський університет опублікував лекції з американським істориком Тімоті Снайдером, присвячені історії України, її значенню для світу, а також зв’язкам із Росією та шляху виборювання незалежності нашої держави.
- Голлівудська компанія Warner Bros. заборонила російському холдингу “Національна Медіа Група” (володіє СТС, РЕН ТВ, “Домашний”, “Пятый”) показувати свої фільми. Важливо, що кіностудія запровадила заборону, попри те, що її ліцензійні угоди з російським прокатником діють ще як мінімум півтора року.
- У листопаді на екрани повертаються деякі старі улюблені програми, нові кінострічки та серіали. Зокрема нові роботи Стівена Спілберга, Луки Гуаданьїно, Тіма Бертона та багатьох інших. У переліку — найочікуваніші фільми, серіали та мультики, які вийдуть протягом місяця.
- На сторінці платформи Netflix з’явилося повідомлення, що планується зйомка четвертого сезону серіалу. Проте, у цьому сезоні не буде зніматися британський актор Генрі Кавілл. Натомість Ґеральта із Рівії зіграє австралійський актор Ліам Гемсворт.