За даними Офісу Генпрокурора, на окупованих територіях Донбасу функціонує понад 160 незаконних в'язниць, де утримують понад 3,5 тисячі українців.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

”На жаль, РФ вже восьмий рік поспіль щодня здійснює злочини проти громадян України – вдаючись до тортур та психологічного тиску на незаконно затриманих як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.

За її словами, незаконна в’язниця “Ізоляція” в окупованому Донецьку є яскравим прикладом цих жахів і ототожнює справжнє обличчя російського окупанта.

Джапарова наголосила, що в окупованих Донецьку та Луганську понад 160 подібних незаконних об’єктів та понад 3500 громадян України, які незаконно утримуються в них.

“Маємо спільними зусиллями закрити всі секретні в’язниці на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, створені Російською Федерацією. Вимагати від російського окупанта безперешкодного доступу регіональними та міжнародними правозахисними організаціями до всіх місць позбавлення волі та забезпечення повноцінного конфіденційного спілкування з усіма затриманими на тимчасово окупованих територіях“, – додала вона.

Заступниця міністра закордонних справ також нагадала, що навіть спеціальному доповідачеві ООН з питань запобігання катуванням пану Нілсу Мельцеру, російська окупаційна влада відмовила у повному та безперешкодному доступі до місць затримання на Донбасі під час його візиту до України в 2018 році.

“Зі свого боку, Україна вживатиме всіх необхідних заходів для притягнення до відповідальності всіх винних у цих грубих порушеннях прав людини, особливо тих, що становлять військові злочини“, – резюмувала вона.