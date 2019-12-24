Про це повідомили в Кримській правозахисній групі.

20 грудня у Коломійця в колонії Краснодарського краю, де він відбуває незаконне покарання, відбулося коротке побачення з дружиною — Галиною Коломієць. Після зустрічі жінка повідомила правозахисникам про погіршення стану здоров’я Коломійця: він схуд, його мучать сильні головні болі, і, ймовірно, підвищений тиск.

Дружина політв’язня має намір отримати документи про його стан здоров’я.

“Після нового року хочу сама сходити до лікаря в медсанчастині та вимагати аналізи і його діагноз, подивимося що він мені відповість”, — розповіла Галина Коломієць.

Нагадаємо, жителя Київщини Андрія Коломійця затримали на території Кабардино-Балкарії у травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Водночас його захисник виявив ряд процесуальних порушень, що ставлять під сумнів підозру у зберіганні наркотиків.

Після затримання українця привезли на анексований півострів та звинуватили в замаху на вбивство двох кримських “беркутівців”. За словами адвоката, з доказів обвинувачення є лише дві чорно-білі світлини нібито обгорілої форми цих “беркутівців”.