Про це повідомляє пресслужба “Приват24” у Facebook.
Тому, з 01:00 до 04:00 банк тимчасово зупиняє роботу інтернет-сервісу.
Зазвичай подібні роботи проводяться вночі з суботи на неділю, коли більшість із користувачів відпочиває.
Втім, якщо на цей час заплановані важливі операції через “Приват24”, користувачів просять взяти до уваги інтервал проведення робіт.
“Радимо спланувати перекази та оплати через “Приват24″ завчасно або відкласти до ранку”, — йдеться в повідомленні.
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