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У ніч на 23 жовтня ЗСУ збили 16 іранських дронів на півдні

Цієї ночі ЗСУ успішно нейтралізували іранські ударні дрони-камікадзе, якими ворог атакував південь країни.

Неділя, 23 жовтня 2022, 10:02
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Про це інформує пресслужба Генштабу.

У ніч на 23 жовтня російські окупанти уже “традиційно” атакували південь країни.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування “Південь” Повітряних Сил на Миколаївщині було знищено одинадцять ворожих дронів. Ще три Shahed-136 було збито іншими підрозділами Сил оборони.

Два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищили зенітники Повітряного командування “Схід” та Повітряного командування “Центр”.

Загалом цієї ночі було збито шістнадцять іранських дронів-камікадзе Shahed-136. 

Теги: Shahed-136, війна, Генштаб, дрони-камікадзе, ЗСУ, іранські дрони, російсько-українська війна

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