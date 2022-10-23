У ніч на 23 жовтня ЗСУ збили 16 іранських дронів на півдні

Про це інформує пресслужба Генштабу.
У ніч на 23 жовтня російські окупанти уже “традиційно” атакували південь країни.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування “Південь” Повітряних Сил на Миколаївщині було знищено одинадцять ворожих дронів. Ще три Shahed-136 було збито іншими підрозділами Сил оборони.
Два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищили зенітники Повітряного командування “Схід” та Повітряного командування “Центр”.
Загалом цієї ночі було збито шістнадцять іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
- В ніч на 23 жовтня російські військові знову завдали удару по території Дніпропетровської області. Цього разу атака прийшлася по Нікопольському району.
- Розпочалася двісті сорок друга доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню.Протягом останньої доби, 22 жовтня, ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.
- Російська кампанія націлювання на українську енергетичну інфраструктуру створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуації на полі бою, і російські виправдання для таких ударів стають дедалі слабшими та менш переконливими.