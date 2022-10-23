У ніч на 23 жовтня ЗСУ збили 16 іранських дронів на півдні

Про це інформує пресслужба Генштабу.

У ніч на 23 жовтня російські окупанти уже “традиційно” атакували південь країни.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування “Південь” Повітряних Сил на Миколаївщині було знищено одинадцять ворожих дронів. Ще три Shahed-136 було збито іншими підрозділами Сил оборони.

Два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищили зенітники Повітряного командування “Схід” та Повітряного командування “Центр”.

Загалом цієї ночі було збито шістнадцять іранських дронів-камікадзе Shahed-136.