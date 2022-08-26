Протягом ночі 26 серпня російські окупанти обстрілювали три райони у Дніпропетровській області. Загалом зафіксовано 9 ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі росіяни відкривали вогонь по Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

Зокрема по Синельниківському районі було завдано ракетного удару по двох громадах.

В одній громаді частково зруйновано сільгосппідприємство, а в іншій загорівся ангар з технікою на дорожньому підприємстві. Вогонь вже приборкали.

Нікопольський район за ніч 5 разів обстріляли з РСЗВ “град” та важкої артилерії.

Як наслідок – у Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. З людей ніхто не постраждав.

У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з “Градів”, у Червоногригорівську – 10 снарядів з важкої артилерії. Обійшлось без руйнувань та постраждалих.

У Криворізькому районі ворог стріляв по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.