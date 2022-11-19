В українському банку Monobank попередили, що тимчасово зупинили роботу деяких сервісів у ніч на неділю через підготовку до роботи в умовах блекауту.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

“Готуємо системи для працездатності у разі повного блекауту, тому сьогодні вночі з 00:30 до 05:00 ми проводимо регламентні роботи. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах”, — йдеться в його повідомленні.

За його словами, в цей час не буде доступне відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок та розстрочок.

Також з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції за картками. До прикладу, платежі, поповнення та перекази: “Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними, — попросив Гороховський.

ДОВІДКА: В “Укренерго” заявили, що контролюють ситуацію з енергопостачанням, попри те, що вона є доволі складною. До українців звернулися зі закликом добровільно скоротити споживання кожною родиною на рівні 25%.