Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.
“Готуємо системи для працездатності у разі повного блекауту, тому сьогодні вночі з 00:30 до 05:00 ми проводимо регламентні роботи. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах”, — йдеться в його повідомленні.
За його словами, в цей час не буде доступне відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок та розстрочок.
Також з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції за картками. До прикладу, платежі, поповнення та перекази: “Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними, — попросив Гороховський.
ДОВІДКА: В “Укренерго” заявили, що контролюють ситуацію з енергопостачанням, попри те, що вона є доволі складною. До українців звернулися зі закликом добровільно скоротити споживання кожною родиною на рівні 25%.
- Український банк Monobank показав, як виглядатиме сторінка в додатку, коли клієнти намагатимуться поповнити свої карти з карток банків країни-агресора або карток платіжної системи “Мир”.
- Зауважимо, що український банк раніше прибрав російську мову зі свого застосунку: “Відповідь російською мовою в підтримці Монобанку тепер доступна тільки у разі наполегливого прохання клієнта і на розсуд оператора”, – сказав Гороховський.