У ніч на неділю в «Дії» не можна буде згенерувати документи

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
У ніч з суботи на неділю, 7 листопада, з 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у “Дії” буде недоступне.
Це пов’язано з переїздом застосунку до нового дата-центру для розширення потужностей.
“Усі послуги в застосунку та на порталі “Дія” витримуватимуть ще більше навантаження, літатимуть ще швидше, якісніше, цілодобово”, – запевнили у міністерстві
Там також закликали громадян подбати, щоб COVID-сертифікат завжди був з ними в електронному або паперовому вигляді.
“Якщо у вас у застосунку вже є Covid-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з Дії”, – йдеться в повідомленні.
З 7-ої ранку 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.
- Раніше #Букви розповідали, як отримати та користуватися міжнародним COVID-сертифікатом про вакцинацію.
- Про те, як отримати внутрішній СOVID-сертифікат — в матеріалі.