У ніч на неділю в «Дії» не можна буде згенерувати документи

У ніч на неділю в державному застосунку “Дія” не можна буде згенерувати документи та замовити послуги.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

У ніч з суботи на неділю, 7 листопада, з 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у “Дії” буде недоступне.

Це пов’язано з переїздом застосунку до нового дата-центру для розширення потужностей.

“Усі послуги в застосунку та на порталі “Дія” витримуватимуть ще більше навантаження, літатимуть ще швидше, якісніше, цілодобово”, – запевнили у міністерстві

Там також закликали громадян подбати, щоб COVID-сертифікат завжди був з ними в електронному або паперовому вигляді.

“Якщо у вас у застосунку вже є Covid-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з Дії”, – йдеться в повідомленні.

З 7-ої ранку 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.