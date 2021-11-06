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У ніч на неділю в «Дії» не можна буде згенерувати документи

У ніч на неділю в державному застосунку “Дія” не можна буде згенерувати документи та замовити послуги.

Субота, 6 листопада 2021, 12:19

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

У ніч з суботи на неділю, 7 листопада, з 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у “Дії” буде недоступне.

Це пов’язано з переїздом застосунку до нового дата-центру для розширення потужностей. 

“Усі послуги в застосунку та на порталі “Дія” витримуватимуть ще більше навантаження,  літатимуть ще швидше, якісніше, цілодобово”, – запевнили у міністерстві

Там також закликали громадян  подбати, щоб COVID-сертифікат завжди був з ними в електронному або паперовому вигляді.  

“Якщо у вас у застосунку вже є Covid-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з Дії”, – йдеться в повідомленні.

З 7-ої ранку 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.

Теги: COVID-19, Дія, документи, послуги

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