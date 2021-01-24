Поліція Нідерландів заарештувала одного з найвпливовіших наркобаронів в світі Це Чі Лоп.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Громадянин Канади китайського походження Це Чі Лоп був затриманий у міжнародному аеропорту Амстердама Схіпхол у п’ятницю.

Правоохоронці стверджують, що 57-річний Це є лідером синдикату “Сема Гора” або “Компанії”, можливо, найбільшого картелю, що займається незаконним обігом метамфетаміну в історії Азії. Експерти кажуть, що Це Чі Лоп знаходиться в одній лізі з відомими наркобаронами Ель Чапо і Пабло Ескобаром.

Це Чі Лоп був заарештований за допомогою співробітників федеральної поліції Австралії. У цю країну потрапляє близько 70% наркотиків через синдикат “Сема Гора”.

Торгівля метамфетаміном в Азії оцінюється в 30-61 млрд доларів на рік.

Вважається, що підприємства наркокартелю знаходяться на великих територіях недостатньо охоронюваних джунглів М’янми, регіону, охопленого громадянською війною і який все ще знаходиться під контролем різних конкуруючих польових командирів і бойовиків. Ці умови ідеально підходять для приховування злочинної діяльності.

За даними поліції, “Сем Гор” описується як “сітка, схожа на тріаду” – відсилання до етнічних китайським бандам, чинним в Азії і Північній Америці, – але більш мобільною і динамічною. Про злочинне угруповання стало відомо в 2016 році після арешту тайванського торговця наркотиками в Янгоні, М’янма.

Подальші розслідування поліції показали, що за станом на 2018 рік організація заробляла від 8 до 17,7 млрд доларів на рік. Організація використовує казино в Південно-Східній Азії для відмивання значної частини цих доходів.

Ордер на арешт Це був виданий у 2019 році.