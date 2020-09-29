Про це повідомляється на сайті уряду країни.
Повідомляється, що обмеження діятимуть протягом трьох тижнів, оскільки у Нідерландах спостерігається збільшення захворюваності – майже по три тисячі нових випадків зараження щодня.
Так, відвідування закритих приміщень з потоком людей (бібліотеки і музеї) дозволяється за умови резервування на певний період.
Роботодавцям рекомендували перевести співробітників на віддалену роботу, а люди контактних професій повинні будуть реєструвати клієнтів.
Заклади громадського харчування будуть працювати до 21:00, магазини – до 22:00, а спортивні їдальні будуть закриті. При цьому бронювання місць у кінотеатрі або ресторані може бути зроблено для однієї сім’ї або максимум чотирьох осіб, не враховуючи дітей.
Спортивні змагання будуть проходити без глядачів.
- Раніше повідомлялося, що 21 вересня в Австрії посилили карантин через другу хвилю коронавірусу COVID -19.