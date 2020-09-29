Через зростання кількості хворих на коронавірус COVID-19 у Нідерландах з сьогоднішнього дня посилюють карантин.

Про це повідомляється на сайті уряду країни.

Повідомляється, що обмеження діятимуть протягом трьох тижнів, оскільки у Нідерландах спостерігається збільшення захворюваності – майже по три тисячі нових випадків зараження щодня.

Так, відвідування закритих приміщень з потоком людей (бібліотеки і музеї) дозволяється за умови резервування на певний період.

Роботодавцям рекомендували перевести співробітників на віддалену роботу, а люди контактних професій повинні будуть реєструвати клієнтів.

Заклади громадського харчування будуть працювати до 21:00, магазини – до 22:00, а спортивні їдальні будуть закриті. При цьому бронювання місць у кінотеатрі або ресторані може бути зроблено для однієї сім’ї або максимум чотирьох осіб, не враховуючи дітей.

Спортивні змагання будуть проходити без глядачів.