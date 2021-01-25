Про це повідомляє інформаційне агентство CNA.

Також в неділю поліція заявила, що вони оштрафували понад 3600 осіб по всій країні за порушення комендантської години, яка діяла з 21:00 за місцевим часом в суботу до 4:30 ранку в неділю і заарештували 25 осіб за порушення комендантської години або за насильство.

У селі Урк в 80 км на північний схід від Амстердама молоді люди вторглися в випробувальний центр COVID-19 недалеко від гавані села і підпалили його.

“Це не тільки неприйнятно, але і ляпас для співробітників місцевих органів охорони здоров’я, які роблять все можливе в випробувальному центрі, щоб допомогти людям з Урка”, – заявила місцева влада, додавши, що комендантська година діятиме до кінця тижня.

Поліція Амстердама також готувалася до чергової акції протесту в неділю і відправила поліцейських на площу, де тиждень тому демонстранти зіткнулися з поліцією.

Муніципалітет міста позначив площу як “зону ризику”, що дало поліції додаткові повноваження обшукувати людей.