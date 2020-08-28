У Нідерландах до березня 2021 року остаточно закриють усі норкові ферми після низки спалахів коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство BBC.

Так, спочатку планувалося закрити всі норкові ферми в країні до 2024 року з міркувань, що цей бізнес порушує права тварин.

Але тепер всі ферми повинні будуть закритися до березня наступного року.

Уряд Нідерландів переніс дату після того, як з початку епідемії на 41 фермі серед норок і працівників фіксувалися спалахи коронавірусу, в результаті яких тварин доводилося знищувати.

Як повідомляє агентство Reuters, у цілому будуть закриті понад 100 норкових ферм у Нідерландах.

Уряд країни виділив 180 млн євро (212 млн доларів) на компенсації за вимушене припинення роботи та дострокове закриття.

Варто відзначити, що в той час, як світ охопила пандемія COVID-19, спалахи коронавірусу спостерігалися і серед популяцій норок.

Як повідомляє DW, перші два спалахи коронавірусу на норкових фермах у Нідерландах були зареєстровані 23 та 25 квітня. Відтоді в країні змушені були знищити 1,1 млн норок на 26 фермах.

Нідерланди щороку експортують норкове хутро загальною вартістю майже 80 млн євро (переважно до Китаю).

Спалахи коронавірусу серед норок спостерігалися і в ряді інших країн, зокрема в Іспанії та Данії.