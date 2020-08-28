Про це повідомляє агентство BBC.
Так, спочатку планувалося закрити всі норкові ферми в країні до 2024 року з міркувань, що цей бізнес порушує права тварин.
Але тепер всі ферми повинні будуть закритися до березня наступного року.
Уряд Нідерландів переніс дату після того, як з початку епідемії на 41 фермі серед норок і працівників фіксувалися спалахи коронавірусу, в результаті яких тварин доводилося знищувати.
Як повідомляє агентство Reuters, у цілому будуть закриті понад 100 норкових ферм у Нідерландах.
Уряд країни виділив 180 млн євро (212 млн доларів) на компенсації за вимушене припинення роботи та дострокове закриття.
Варто відзначити, що в той час, як світ охопила пандемія COVID-19, спалахи коронавірусу спостерігалися і серед популяцій норок.
Як повідомляє DW, перші два спалахи коронавірусу на норкових фермах у Нідерландах були зареєстровані 23 та 25 квітня. Відтоді в країні змушені були знищити 1,1 млн норок на 26 фермах.
Нідерланди щороку експортують норкове хутро загальною вартістю майже 80 млн євро (переважно до Китаю).
Спалахи коронавірусу серед норок спостерігалися і в ряді інших країн, зокрема в Іспанії та Данії.
- У квітні повідомлялося, що в Нідерландах на норкових фермах зафіксували спалахи зараження тварин коронавірусом COVID-19.
- У липні стало відомо, що в іспанському Арагоні знищать 92 700 норок з ферми в Ла-Пуебла-де-Вальверде. Тварини належать компанії Secapiel, що спеціалізується на обробці шкіри та хутра норки.