Про це повідомляє сайт Польського футбольного союзу Нідерландів.
За результатами проекту федерація оцінить, чи є основа для ігор в змішаний футбол в категорії A на постійній основі.
У Нідерландах жінки можуть грати разом з чоловіками до 19 років. Після цього чоловіки переходять в категорію А, а жінки залишаються в категорії В або грають в жіночій команді.
Футболістка Фоккема розповіла, що дуже рада грати в клубі “Фоарут”. Вона грала разом з ними з п’яти років і їй було дуже шкода, що після досягнення 19-ти років доведеться покинути команду.
“У Федерації футболу мені завжди радили продовжувати грати з хлопцями якомога довше, так чому це не повинно бути можливо? Я запитав членів клубу, чи можливо щось зробити, і ми разом відправили запит у федерацію. Мої товариші по команді також з ентузіазмом відреагували на те, що я можу залишитися з ними. я не насмілюся сказати, як це буде, але я в будь-якому випадку дуже рада, що можу взяти участь в цьому експерименті “, – сказала дівчина.
Директор з розвитку футболу з Футбольної федерації Нідерландів Арт Лангелер також додав, що до них щорічно надходять прохання дозволити жінкам грати з чоловіками.
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