Міністр економіки і клімату Нідерландів Бас ван Ваут не може виконувати свої обов'язки через емоційне вигоряння.

Про це повідомила пресслужба уряду країни.

“Міністр економіки і клімату Бас ван Воут не може виконувати свої функції протягом як мінімум трьох місяців через емоційне вигоряння. Кабінет бажає йому якнайшвидшого одужання”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що його обов’язки в цей час буде виконувати міністр закордонних справ Стеф Блок.

Водночас, міністр зовнішньої торгівлі і співпраці в цілях розвитку Сігрід Кааг буде виконувати обов’язки міністра закордонних справ на той же період.

Крім того, через велику кількість обов’язків у міністра економіки додатково вирішили призначити державного секретаря, який буде відповідати за кліматичні та енергетичні питання.