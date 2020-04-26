Про це пише Reuters.

На даний момент ферми, які знаходяться в містах Гермерт-бакелітов і Лаарбек в провінції Північний Брабант на півдні країни, закрили на карантин.

Зазначається, що у тварин з’явилися проблеми з диханням, після чого їх протестували на коронавірус. Імовірно, норки заразилися від працівників ферми.

У міністерстві сільського господарства країни заявили, що ймовірність подальшого поширення коронавірусу серед працівників ферми або інших тварин “мінімальна”. При цьому, щоб запобігти поширенню вірусу, з ферми заборонили вивозити тварин і гній.