Про це пише The Guardian.

У Нідерландах з 23 березня діє “розумний карантин”, коли додому дозволяється запрошувати до трьох осіб за умови, що між ними не буде фізичного контакту.

Вчені переглянули свої рекомендації з урахуванням обставини, що “люди без пари також хочуть мати певну форму фізичної близькості”, попереджаючи, що ризики такої близькості повинні бути мінімальними.

“Обговоріть, як краще зробити це разом. Наприклад, зустрічайтеся з однією і тією ж людиною для фізичного або сексуального контакту (наприклад, з приятелем або другом для сексу), якщо ви не хворі. Домовтеся з цією людиною про те, скільки інших людей ви обидва бачите. Чим більше людей ви бачите, тим більша ймовірність поширення коронавіруса”, – зазначили вони.

Крім того, дослідники не рекомендують займатися сексом з інфікованим коронавірусом партнером або якщо він знаходиться на карантині з підозрою на COVID-19. Для тих, хто перебуває у відносинах також підготували рекомендації.

“Самозадоволення або секс з іншими людьми на відстані можливий: подумайте про те, щоб розповідати еротичні історії або мастурбувати разом”, – додали вчені.