Про це повідомляє телеканал Sky News.
За останній тиждень майже 52 000 осіб в Нідерландах дали позитивний результат на COVID-19 – зростання більш ніж на 500%.
Офіційні особи заявили, що з випадків зараження, джерело яких можна відстежити, 37% сталися в закладах сфери обслуговування, таких як бари або клуби.
За останній тиждень кількість госпіталізацій зросло на 11%.
Тепер уряд країни змушений знову ввести обмеження. Нічні клуби знову закриті як мінімум до 13 серпня, а бари повинні будуть зачинятися опівночі.
- Раніше прем’єрміністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про запровадження низки нових обмежувальних заходів через зростання кількості заражень коронавірусом COVID-19 у країні.