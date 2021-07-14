У Нідерландах після зняття практично всіх обмежень фіксується величезне зростання кількості нових випадків захворювання COVID-19.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

За останній тиждень майже 52 000 осіб в Нідерландах дали позитивний результат на COVID-19 – зростання більш ніж на 500%.

Офіційні особи заявили, що з випадків зараження, джерело яких можна відстежити, 37% сталися в закладах сфери обслуговування, таких як бари або клуби.

За останній тиждень кількість госпіталізацій зросло на 11%.

Тепер уряд країни змушений знову ввести обмеження. Нічні клуби знову закриті як мінімум до 13 серпня, а бари повинні будуть зачинятися опівночі.