Про це повідомляє BNO News.
Вперше жінка лікувалася від коронавірусу протягом п’яти днів. Але два місяці по тому у неї діагностували COVID-19 повторно.
Її ушпиталили з високою температурою і сильним кашлем. Тест на коронавірус виявився позитивним. Також у жінки з’явилася сильна задишка.
За два дні до госпіталізації жінці призначили курс хіміотерапії.
Після повторного зараження самопочуття жінки істотно погіршилося на восьмий день. Через 14 днів лікування – пацієнтка померла.
Після смерті жінки дослідники порівняли її тести на COVID-19. Виявилося, що на генетичному рівні коди коронавірусу в двох випадках відрізняються.
До слова, це перша в світі смерть внаслідок повторного зараження коронавірусом.
- 8 жовтня головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні близько 20 випадків повторного зараження коронавірусом.
- Раніше стало відомо, що народна депутатка від “Європейської солідарності” Яна Зінкевич вдруге захворіла на коронавірус.