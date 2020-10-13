У Нідерландах зафіксували смерть 89-річної пацієнтки, яка повторно захворіла на коронавірус COVID-19. Крім цього, у неї була хронічна форма лімфоми.

Про це повідомляє BNO News.

Вперше жінка лікувалася від коронавірусу протягом п’яти днів. Але два місяці по тому у неї діагностували COVID-19 повторно.

Її ушпиталили з високою температурою і сильним кашлем. Тест на коронавірус виявився позитивним. Також у жінки з’явилася сильна задишка.

За два дні до госпіталізації жінці призначили курс хіміотерапії.

Після повторного зараження самопочуття жінки істотно погіршилося на восьмий день. Через 14 днів лікування – пацієнтка померла.

Після смерті жінки дослідники порівняли її тести на COVID-19. Виявилося, що на генетичному рівні коди коронавірусу в двох випадках відрізняються.

До слова, це перша в світі смерть внаслідок повторного зараження коронавірусом.