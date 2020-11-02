У місті Спейкеніссе у Нідерландах потяг метро на швидкості зійшов з рейок. Падінню вагонів запобігла скульптура у вигляді китових хвостів.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

В ніч з неділі на понеділок у Спейкеніссе (23 кілометри від Роттердаму) потяг метро на кінцевій зупинці зійшов з рельсів, вилетів за огорожу та залишився балансувати над водоймою на висоті 10 метрів.

Падінню вагонів у воду завадила велика за розмірами скульптура у вигляді хвостів кита.

Відомо, що на момент аварії у вагонах потягу не було пасажирів. Машиніст також вцілів, він зміг самостійно вийти з потягу. Його було доставлено до лікарні.

Правоохоронці проводять розслідування. Машиніста буде допитано, також дослідять зображення камер спостереження, дані з чорного ящика метро та дані системи безпеки.

Скульптура під назвою Хвости кита, яка врятувала машиніста та потяг, є роботою архітектора та художника Мартена Струйса і була встановлена ​​у воді у кінці колії у 2002 році.

Сам Струйс сказав журналістам, що був здивований тим, що конструкція не зламалася, оскільки їй вже 20 років і вона створена з пластику.