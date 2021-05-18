Пряма трансляція відразу на двох телеканалах – “СТБ” і UA:Перший.
Також трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі конкурсу.
65-й конкурс пісні “Євробачення” проходить в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.
У першому півфіналі виступлять такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.
Згідно з порядком виступів, який раніше був оголошений на сайті “Євробачення”, представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15. Go_A виступатиме з піснею Shum.
У першому півфіналі виступлять 16 учасників у такому порядку:
- Литва: The Roop – “Discoteque”
- Словенія: Ana Soklič – “Amen”
- Росія: Manizha – “Russian Woman”
- Швеція: Tusse – “Voices”
- Австралія: Montaigne – “Technicolour”
- Північна Македонія: Vasil – “Here I Stand”
- Ірландія: Daði og Gagnamagnið – “10 Years”
- Кіпр: Elena Tsagrinou – “El Diablo”
- Норвегія: TIX – “Fallen Angel”
- Хорватія: Albina – “Tick-Tock”
- Бельгія: Hooverphonic – “The Wrong Place”
- Ізраїль: Eden Alene – “Set Me Free”
- Румунія: ROXEN – “Amnesia”
- Азербайджан: Efendi – “Mata Hari”
- Україна: Go_A – “SHUM”
- Мальта: Destiny – “Je Me Casse”
Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни.
Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець “Євробачення 2021”, відбудеться в суботу, 22 травня.
Нагадаємо, Павленко захворіла і пропустила другу репетицію на конкурсі “Євробачення” у Роттердамі. Її було протестовано на коронавірус. Результат виявився негативним.
- У березні гурт Go_A представив оновлений варіант пісні “Шум”. Її довелося повністю переробити під формат конкурсу “Євробачення”.