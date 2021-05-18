Пряма трансляція відразу на двох телеканалах – “СТБ” і UA:Перший.

Також трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

65-й конкурс пісні “Євробачення” проходить в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.

У першому півфіналі виступлять такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

Згідно з порядком виступів, який раніше був оголошений на сайті “Євробачення”, представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15. Go_A виступатиме з піснею Shum.

У першому півфіналі виступлять 16 учасників у такому порядку:

  1. Литва: The Roop – “Discoteque”
  2. Словенія: Ana Soklič – “Amen”
  3. Росія: Manizha – “Russian Woman”
  4. Швеція: Tusse – “Voices”
  5. Австралія: Montaigne – “Technicolour”
  6. Північна Македонія: Vasil – “Here I Stand”
  7. Ірландія: Daði og Gagnamagnið – “10 Years”
  8. Кіпр: Elena Tsagrinou – “El Diablo”
  9. Норвегія: TIX – “Fallen Angel”
  10. Хорватія: Albina – “Tick-Tock”
  11. Бельгія: Hooverphonic – “The Wrong Place”
  12. Ізраїль: Eden Alene – “Set Me Free”
  13. Румунія: ROXEN – “Amnesia”
  14. Азербайджан: Efendi – “Mata Hari”
  15. Україна: Go_A – “SHUM”
  16. Мальта: Destiny – “Je Me Casse”

Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни.

Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець “Євробачення 2021”, відбудеться в суботу, 22 травня.

Нагадаємо, Павленко захворіла і пропустила другу репетицію на конкурсі “Євробачення” у Роттердамі. Її було протестовано на коронавірус. Результат виявився негативним. 