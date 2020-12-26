У Нідерландах створили найменшу різдвяну ялинку у світі, висота якої становить лише 4 нанометри.

Про це повідомляє наукове видання Phys.org.

Ялинку створила студентка факультету прикладної фізики Делфтського технологічного університету (TU Delft) Маура Віллемс.

Перед випуском дівчина працює зі сканувальним тунельним мікроскопом. Це складний пристрій, що може сканувати окремі атоми та навіть змінювати їх положення.

Віллемс використовує пристрій для створення невеликих структур (буквально атом за атомом), щоб вивчити їх квантово-механічні властивості.

Дівчині спала на думку ідея створити різдвяну ялинку, видаливши 51 атом з ідеальної кристалічної решітки.

Як повідомляється на сайті університету, в результаті вийшло “дерево” заввишки 4 нанометри або 4 мільйонних міліметра (крім самої верхівки).

Варто зазначити, що найбільша різдвяна ялинка у світі – це інсталяція, яку запалюють на схилі гори Інджіно в італійській комуні Губбіо. Її висота становить близько 650 метрів. У 1991 році цю “ялинку” було внесено до Книги рекордів Гіннеса.