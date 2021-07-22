У Нідерландах управління із захисту даних оштрафувало соціальну мережу TikTok на 750 тисяч євро (885 тисяч доларів).

Про це інформують агентства Associated Press та AFP.

Регулятор наклав штраф через те, що текст умов конфіденційності соцмережі був доступний лише англійською мовою у Нідерландах.

У відомстві зазначили, що багато дітей у країні, які користуються популярним сервісом для створення коротких відео, не можуть зрозуміти інформацію.

В управлінні наполягають, що текст умов конфіденційності має бути доступний нідерландською мовою.

Регулятор також наголосив, що “TikTok не зміг надати адекватного пояснення” того, як застосунок обробляє і використовує дані користувачів.

“Не пропонуючи умов конфіденційності нідерландською мовою, TikTok не зміг надати адекватного пояснення того, як застосунок збирає, обробляє і використовує особисті дані. Це є порушенням законодавства про конфіденційність, яке засноване на принципі, згідно з яким люди завжди повинні мати чітке уявлення про те, що відбувається з їхніми особистими даними”, – наголосив регулятор

В управлінні уточнили, що серед жителів Нідерландів – близько 3,5 мільйонів користувачів TikTok.

Крім того, регулятор поінформував, що TikTok уже “подав заперечення проти штрафу”.

У заяві TikTok зазначається, що його політика конфіденційності та “коротша і більш доступна версія для юних користувачів, доступна нідерландською мовою з липня 2020 року, була прийнята Управлінням із захисту даних Нідерландів для вирішення цієї проблеми”.

Минулого місяця нідерландська некомерційна організація Consumentenbond, яка займається захистом прав споживачів, заявила, що подає позов на 1,5 млрд євро (1,8 млрд доларів) проти TikTok за незаконний збір особистих даних користувачів.