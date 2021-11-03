Про це йдеться у повідомлені уряду країни.
Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів очікує нову хвилю важких випадків коронавірусної хвороби, що призведе до ушпиталення 500 пацієнтів на день до відділень інтенсивної терапії по всій країні.
З 3 листопада рекомендації щодо роботи вдома у країні посилюються. Відтепер уряд вимагатиме, щоб люди працювали вдома не менше половини робочого часу.
З 6 листопада також повертаються вимоги щодо обов’язкового носіння масок у публічних місцях, а саме:
- у закритих приміщеннях – супермаркетах, магазинах, бібліотеках тощо;
- на ігрових майданчиках, у парках розваг;
- у громадському транспорті (включно з зупинками), а також на станціях та платформах;
- в аеропортах та у літаках;
- при пересуванні у професійних училищах та вищих навчальних закладах; хоча маску можна зняти під час навчального процесу;
- для співробітників професій з великою кількістю контактів (за необхідності) – це стосується як клієнта, так і постачальника послуг.
У разі невиконання вимог щодо носіння масок, громадяни можуть отримати штраф у розмірі 95 євро (2 894 грн).
Також з 6 листопада у країні запроваджується система пропусків до певної категорії закладів. Право на їх відвідування матимуть ті особи, які мають негативний ПЛР-тест/тест на антиген (зроблений не пізніше ніж за 72 години) або вакциновані.
У наступних закладах муситимуть перевіряти пропуск (фактично це COVID-сертифікат) та сканувати QR-код:
- у закладах, де подають їжу та напої, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, за винятком їжі на виніс;
- у казино;
- у театрах, на музичних майданчиках, кінотеатрах та інших культурних закладах;
- у музеях та історичних будівлях;
- на ярмарках та спортивних заходах (включно зі змаганнями); виключення – глядачі віком до 18 років на аматорських спортивних матчах та змаганнях;
- на фестивалях та концертах;
- на виставках та конференціях;
- на уроках музики та живопису, а також різноманітних репетиціях – співи, танці, музика тощо;
- під час проведення організованих спортивних заходів із 18 років – це включає тренажерні зали, групові заняття, футбол і плавання.
Остання вимога стосується учасників та глядачів на всіх закритих та відкритих спортивних об’єктах, включаючи спортивні їдальні та клуби.
Уряд також запропонує додаткову дозу вакцини у грудні для всіх людей віком 80 років і більше.
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