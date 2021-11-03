Уряд Нідерландів ухвалив рішення повернути деякі обмежувальні заходи, спричинені пандемією COVID-19 та новим сплеском захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться у повідомлені уряду країни.

Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів очікує нову хвилю важких випадків коронавірусної хвороби, що призведе до ушпиталення 500 пацієнтів на день до відділень інтенсивної терапії по всій країні.

З 3 листопада рекомендації щодо роботи вдома у країні посилюються. Відтепер уряд вимагатиме, щоб люди працювали вдома не менше половини робочого часу.

З 6 листопада також повертаються вимоги щодо обов’язкового носіння масок у публічних місцях, а саме:

у закритих приміщеннях – супермаркетах, магазинах, бібліотеках тощо;

на ігрових майданчиках, у парках розваг;

у громадському транспорті (включно з зупинками), а також на станціях та платформах;

в аеропортах та у літаках;

при пересуванні у професійних училищах та вищих навчальних закладах; хоча маску можна зняти під час навчального процесу;

для співробітників професій з великою кількістю контактів (за необхідності) – це стосується як клієнта, так і постачальника послуг.

У разі невиконання вимог щодо носіння масок, громадяни можуть отримати штраф у розмірі 95 євро (2 894 грн).

Також з 6 листопада у країні запроваджується система пропусків до певної категорії закладів. Право на їх відвідування матимуть ті особи, які мають негативний ПЛР-тест/тест на антиген (зроблений не пізніше ніж за 72 години) або вакциновані.

У наступних закладах муситимуть перевіряти пропуск (фактично це COVID-сертифікат) та сканувати QR-код:

у закладах, де подають їжу та напої, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, за винятком їжі на виніс;

у казино;

у театрах, на музичних майданчиках, кінотеатрах та інших культурних закладах;

у музеях та історичних будівлях;

на ярмарках та спортивних заходах (включно зі змаганнями); виключення – глядачі віком до 18 років на аматорських спортивних матчах та змаганнях;

на фестивалях та концертах;

на виставках та конференціях;

на уроках музики та живопису, а також різноманітних репетиціях – співи, танці, музика тощо;

під час проведення організованих спортивних заходів із 18 років – це включає тренажерні зали, групові заняття, футбол і плавання.

Остання вимога стосується учасників та глядачів на всіх закритих та відкритих спортивних об’єктах, включаючи спортивні їдальні та клуби.

Уряд також запропонує додаткову дозу вакцини у грудні для всіх людей віком 80 років і більше.