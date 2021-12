У Нідерландах відбулася акція проти COVID-обмежень

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Люди зібралися в центральній частині міста з плакатами з гаслами про “медичну свободу” та національними прапорами, заявляючи, що вбачають у нових обмеженнях де-факто примушення до вакцинації.

На місце проведення маршу стягнули значні сили поліції. Про інциденти поліція не повідомила.

People from all across Europe today are protesting against vaccine passports and mandates.

📍Utrecht, Netherlands pic.twitter.com/M8iALBF0EI

