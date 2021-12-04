У Нідерландах відбулася акція проти COVID-обмежень

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
Люди зібралися в центральній частині міста з плакатами з гаслами про “медичну свободу” та національними прапорами, заявляючи, що вбачають у нових обмеженнях де-факто примушення до вакцинації.
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На місце проведення маршу стягнули значні сили поліції. Про інциденти поліція не повідомила.
People from all across Europe today are protesting against vaccine passports and mandates.
📍Utrecht, Netherlands pic.twitter.com/M8iALBF0EI
— Marie Oakes (@TheMarieOakes) December 4, 2021
- Опитування ЮНІСЕФ демонструють, що 42% тих, хто ще не щепився, готовий зробити це.
- Знайти найближчий до себе пункт вакцинації можна, скориставшись мапою або переліком на сайті МОЗ.
- Крім цього, на сайті МОЗ про вакцинацію можна знайти усю необхідну інформацію про вакцини, що використовуються, можливі протипоказання, побічні реакції тощо.