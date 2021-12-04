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У Нідерландах відбулася акція проти COVID-обмежень

В Утрехті (Нідерланди) кілька тисяч осіб вийшли на акцію протесту проти нових карантинних обмежень.

Субота, 4 грудня 2021, 21:26

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Люди зібралися в центральній частині міста з плакатами  з гаслами про “медичну свободу” та національними прапорами, заявляючи, що вбачають у нових обмеженнях де-факто примушення до вакцинації.

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На місце проведення маршу стягнули значні сили поліції. Про інциденти поліція не повідомила.

  • Опитування ЮНІСЕФ демонструють, що 42% тих, хто ще не щепився, готовий зробити це.
  • Знайти найближчий до себе пункт вакцинації можна, скориставшись мапою або переліком на сайті МОЗ.
  • Крім цього, на сайті МОЗ про вакцинацію можна знайти усю необхідну інформацію про вакцини, що використовуються, можливі протипоказання, побічні реакції тощо.
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