У ніч з 1 на 2 липня у Гаазі (Нідерланди) невідомі вандали атакували посольство Білорусі. Внаслідок цього розбито вікно, а на стіні написали "Лука терорист".

Джерело: Omroep West.

Невідомі залишили ще написи кирилицею, як-от “Живе Білорусь”. У будівлі розбито три вікна.

Правоохоронці проводять розслідування, з приміщення було вилучені сліди. Вже затримано 31-річного чоловіка за підозрою у нападі на посольство.

Нідерландський депутат від D66 Сьорд Сьордсма засудив напад на посольство.

“Як би справедливо ви не гнівалися на режим Білорусі, Росії чи інших країн, не нападайте на їхні посольства або резиденції”, – написав він у Twitter.

За його словами, подібний акт посилює незахищеність їхніх дипломатів за кордоном.

“Ви нікому не допомагаєте і робите наших дипломатів у цих країнах більш вразливими”, – додав він.