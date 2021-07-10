Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про запровадження низки нових обмежувальних заходів через зростання кількості заражень коронавірусом COVID-19 у країні.

Інформація про це опублікована на сайті уряду Нідерландів. Крім того, про деталі інформує видання NL Times.

Посилення карантину набуло чинності в суботу вранці, 10 липня. Обмеження діятимуть щонайменше до 13 серпня.

Варто зазначити, що всього лиш два тижні тому в країні було скасовано практично всі обмеження. Відтоді спостерігається зростання випадків COVID-19 (зокрема через більш заразний штам Delta).

Наприклад, у п’ятницю приріст заражень коронавірусом досягнув 7 тисяч випадків за добу (при тому, що населення країни складає близько 17,2 млн осіб).

За даними місцевої телерадіокомпанії NOS, у Нідерландах за останню добу зареєстрували 10 345 заражень коронавірусом. Це на 3390 більше, ніж напередодні, і найбільше з кінця грудня 2020 року. Востаннє такий високий приріст фіксували 25 грудня, і це один із одинадцяти найвищих показників за ввесь час епідемії коронавірусу.

В уряді Нідерландів повідомили, що “рівень зараження коронавірусом зростає набагато швидше, ніж очікувалося”.

“Більшість випадків зараження відбулися в умовах нічного життя і на вечірках з великою кількістю людей… Це може становити небезпеку для тих, хто ще не пройшов повний курс вакцинації”, – наголосили в уряді.

Відтак, у Нідерландах із 10 липня запроваджені наступні обмеження:

• Нічні клуби та дискотеки, що відкрили свої двері після локдауну лише два тижні тому, знову повинні будуть закритися.

• Ресторанам і барам буде дозволено залишатися відкритими, проте за умови дотримання соціального дистанціювання (між столиками має бути відстань у 1,5 метра).

• Ресторани і бари повинні зачинятися з півночі до 6:00 ранку. Живі виступи в закладах будуть заборонені.

• Культурні об’єкти можуть залишатися відчиненими за умови, що відвідувачі перебуватимуть на відстані 1,5 метра один від одного. Ця норма також стосується відвідувачів розважальних заходів і глядачів професійних спортивних змагань.

• Спортивні та культурні заходи можуть проводитися з більшою кількістю відвідувачів (до двох третин заповнюваності) – для глядачів із негативним тестом на коронавірус та вакцинованих.

• Жителів країни закликали не збиратися великими групами (наприклад, на вечірки) й дотримуватися соціальної дистанції.