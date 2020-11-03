Управління транспортних засобів Нідерландів зареєструвало літальний автомобіль PAL-V Liberty. Згідно з цим рішенням, унікальний транспорт може рухатися по дорогах загального користування.

Про це повідомляє видання Psych News Daily.

Створенням автомобіля, що вміє літати, займалися з 2007 року. Автори розробки називають свій транспорт гірокоптером.

Реєстрацію пройшла лише одна машина. Це означає, що масове виробництво гірокоптерів неможливе. Найближчим часом цей вид транспорту будуть тестувати на європейських дорогах.

Однак компанія ще не отримала дозвіл на використання літальними автомобілями повітряного простору. Відповідний дозвіл винахідники зможуть отримати через два роки.

Гірокоптер може розвивати швидкість до 180 км/год на дорозі та у повітрі. Для зльоту транспорту потрібно 180-330 м, а для посадки – всього 30 м.

Літальний автомобіль працює на бензині. Повного бака вистачає на 1315 км, або 400-500 км у повітрі.

Вартість цього унікального транспорту 500 тисяч євро. У компанії заявили, що 30 жителів Нідерландів вже замовили собі гірокоптер.