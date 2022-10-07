Правоохоронні органи Нідерландів затримали чоловіка за підозрою у продажі мікрочипів Росії, попри те, що це заборонено міжнародними санкціями.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Слідчої служби податкової та митної адміністрації (FIOD), мікрочипи можуть використовуватися для виробництва зброї.

“Підозра полягає в тому, що чоловік, серед іншого, доставляв мікрочипи організаціям і компаніям у Росії”, — йдеться в заяві Слідчої служби податкової та митної адміністрації (FIOD). Крім того, зазначається, що підозрюваний вдавав, що продає мікрочипи в інші країни, а не в Росію.

У своїй заяві прокурори зазначили, що підозрюваного заарештували на сході країни. Арешт здійснено 30 вересня, і підозрюваний залишається під вартою після ухвали судді. На банківські рахунки, оргтехніку і товарні запаси підозрюваного також накладено арешт.

У повідомленні зауважили, що цей арешт став першим у Нідерландах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке призвело до європейських санкцій проти Росії, зокрема заборону на експорт електроніки.

Варто зазначити, що Нідерланди не збираються висилати назад громадян РФ, які приїжджають до них, аби уникнути військової служби у власній державі. Держсекретар з притулку і міграції Ван дер Бург вирішив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертувати, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року. Це дасть уряду час оцінити, як із ними вчинити. Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.

“Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?” – сказав Ван дер Бург.