Про це повідомляє Reuters.
За даними Слідчої служби податкової та митної адміністрації (FIOD), мікрочипи можуть використовуватися для виробництва зброї.
“Підозра полягає в тому, що чоловік, серед іншого, доставляв мікрочипи організаціям і компаніям у Росії”, — йдеться в заяві Слідчої служби податкової та митної адміністрації (FIOD). Крім того, зазначається, що підозрюваний вдавав, що продає мікрочипи в інші країни, а не в Росію.
У своїй заяві прокурори зазначили, що підозрюваного заарештували на сході країни. Арешт здійснено 30 вересня, і підозрюваний залишається під вартою після ухвали судді. На банківські рахунки, оргтехніку і товарні запаси підозрюваного також накладено арешт.
У повідомленні зауважили, що цей арешт став першим у Нідерландах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке призвело до європейських санкцій проти Росії, зокрема заборону на експорт електроніки.
Варто зазначити, що Нідерланди не збираються висилати назад громадян РФ, які приїжджають до них, аби уникнути військової служби у власній державі. Держсекретар з притулку і міграції Ван дер Бург вирішив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертувати, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року. Це дасть уряду час оцінити, як із ними вчинити. Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.
“Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?” – сказав Ван дер Бург.
- 4 жовтня двох росіян затримали на Алясці після того, як вони пропливли 500 км через Берінгову протоку.
- Після того, як 21 вересня російський президент Путін оголосив про “часткову” мобілізацію, росіяни масово почали виїжджати з РФ, переважно до Казахстану, Грузії, Туреччини, Ізраїлю та Європи.
- Естонія, Латвія, Литва і Польща припинили надання туристичних віз росіянам з 19 вересня. Фінляндія також долучилася до цього рішення 30 вересня.