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У Нідерландах затримали лише одного українця у справі про перевезення нелегалів, – МЗС

У Нідерландах затримали лише одного громадян на України у справі про перевезення нелегалів, а не двох, як сповіщалося раніше. Це сталося 17 вересня.

Понеділок, 27 вересня 2021, 12:37

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. 

Як повідомлялося раніше, правоохоронні органи Нідерландів підозрюють двох українців у причетності до контрабанди людей.  На борту вітрильного судна, яким керували українці, виявили нелегальних мігрантів – 11 громадян Албанії.

Однак Ніколенко повідомив, що Посольству відомо лише про одного затриманого українця – капітана вітрильного судна.

“17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України – капітана вітрильного судна за підозрою у перевезенні морем нелегальних мігрантів. Суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці”, – зазначив Ніколенко.

За його словами, прикордонна поліція Нідерландів розпочала досудове розслідування.

Водночас Посольство України в Нідерландах взаємодіє із правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин цієї справи, забезпечення дотримання процесуальних прав українця.

Теги: затримання, МЗС України, міжнародні перевезення, нелегали, Нідерланди, українець

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