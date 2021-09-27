У Нідерландах затримали лише одного українця у справі про перевезення нелегалів, – МЗС

У Нідерландах затримали лише одного громадян на України у справі про перевезення нелегалів, а не двох, як сповіщалося раніше. Це сталося 17 вересня.

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Як повідомлялося раніше, правоохоронні органи Нідерландів підозрюють двох українців у причетності до контрабанди людей. На борту вітрильного судна, яким керували українці, виявили нелегальних мігрантів – 11 громадян Албанії.

Однак Ніколенко повідомив, що Посольству відомо лише про одного затриманого українця – капітана вітрильного судна.

“17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України – капітана вітрильного судна за підозрою у перевезенні морем нелегальних мігрантів. Суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці”, – зазначив Ніколенко.

За його словами, прикордонна поліція Нідерландів розпочала досудове розслідування.

Водночас Посольство України в Нідерландах взаємодіє із правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин цієї справи, забезпечення дотримання процесуальних прав українця.