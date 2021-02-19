Про це повідомив перший секретар посольства Королівства Нідерландів в Україні Лодевейк Смоор у Facebook.
Дипломат зазначив, що він щодня їздить на роботу на велосипеді, як чимало його колег. Однак одному з них пощастило менше, адже його транспортний засіб вкрали.
“Востаннє його велосипед бачили перед Національним антикорупційним бюро у понеділок. Хто бачив його, повідомте мені”, – написав Смоор.
У коментарях він додав, що його колега вже звернувся у поліцію.
- 12 лютого відзначили всесвітній зимовий день “Велосипедом на роботу”. До цієї ініціативи приєднався перший секретар посольства Королівства Нідерландів в Україні Лодевейк Смоор і записав відео українською мовою.