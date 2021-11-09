Про це повідомляють міжнародне інформагентство Reuters та британська телерадіокомпанія ВВС.
Школа, де стався інцидент, знаходиться в місті Мараді, більш ніж за 600 км на схід від столиці Ніамея. Внаслідок пожежі ще чотирнадцять дітей постраждали, п’ятеро з яких знаходяться у критичному стані.
Причина пожежі поки невідома.
Регіональний директор з освіти Маман Хді зазначив, що у Мараді призупинено заняття та оголошено триденну жалобу.
У Нігері дуже багато школярів і цегляні конструкції не можуть їх вмістити, тому класи часто будуються з дерева та соломи. Хоча пожежі у шкільних спорудах тут не рідкість, вони рідко призводять до такої кількості жертв.
Ця пожежа стала другою за своїми масштабами в цьому році: у квітні у Ніамеї загинуло 20 дітей дошкільного віку.
Рада міністрів заявила, що після цих двох інцидентів дошкільні класи більше не будуть навчатися у будівлях із солом’яним дахом.
- У суботу у відділенні інтенсивної терапії (ICU) державної лікарні міста Ахмеднагар на заході Індії сталася пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше 10 осіб, ще 7 отримали травми.