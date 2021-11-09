Щонайменше 25 дітей віком від 5 до 6 років загинули під час пожежі у школі на півдні Нігеру.

Про це повідомляють міжнародне інформагентство Reuters та британська телерадіокомпанія ВВС.

Школа, де стався інцидент, знаходиться в місті Мараді, більш ніж за 600 км на схід від столиці Ніамея. Внаслідок пожежі ще чотирнадцять дітей постраждали, п’ятеро з яких знаходяться у критичному стані.

Причина пожежі поки невідома.

Регіональний директор з освіти Маман Хді зазначив, що у Мараді призупинено заняття та оголошено триденну жалобу.

У Нігері дуже багато школярів і цегляні конструкції не можуть їх вмістити, тому класи часто будуються з дерева та соломи. Хоча пожежі у шкільних спорудах тут не рідкість, вони рідко призводять до такої кількості жертв.

Ця пожежа стала другою за своїми масштабами в цьому році: у квітні у Ніамеї загинуло 20 дітей дошкільного віку.

Рада міністрів заявила, що після цих двох інцидентів дошкільні класи більше не будуть навчатися у будівлях із солом’яним дахом.