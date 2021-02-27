У Нігерії після нападу бойовиків 317 учениць школи-інтернату штату Замфара пропали без вісті.

Про це повідомляє Associated Press.

Представник поліції штату Замфара Мохаммед Шеху повідомив, що правоохоронці разом з військовими почали спільну операцію з порятунку викрадених школярок.

Місцевий житель Муса Мустафа зазначив, що злочинці також атакували військовий табір і контрольно-пропускний пункт, розташований в декількох хвилинах від школи. Бандити не дозволили військовим втрутитися в те, що відбувається.

Зазначається, що в штаті Замфара діє кілька озброєних угруповань, які викрадають людей заради викупу або звільнення своїх соратників з в’язниць.