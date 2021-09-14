Озброєні бойовики напали на в'язницю на півдні центральної частини Нігерії, підірвавши паркан за периметром і звільнивши 266 ув'язнених.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У міністерстві внутрішніх справ заявили, що внаслідок нападу загинули солдат і поліціянт, а двоє охоронців зникли безвісти.

Це була друга масштабна втеча з в’язниці цьогоріч після того, як у квітні бойовики напали на в’язницю в Оверрі на південному сході штату Імо, звільнивши понад 1800 ув’язнених.

Нігерія бореться з проблемами безпеки на своїй величезній території, включно зі збройними пограбуваннями злочинних угруповань, ісламським повстанням на північному сході та хвилею масових викрадень у школах на північному заході.