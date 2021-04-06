Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Нападники проникли у двір в’язниці в місті Оверрі на південному сході, застосувавши вибухівку для вибуху адміністративного блоку.
Зазначається, що загалом з в’язниці в штаті Імо втекли 1844 ув’язнених, шість ув’язнених повернулися, а 35 відмовилися бігти.
Поліція звинуватила у скоєнні нападу заборонене угруповання “Корінні народи Біафри”, але воно заперечує свою причетність.
Представник поліції уточнив, що у нападників були при собі реактивні гранатомети, кулемети, вибухівка і гвинтівки.
Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі назвав напад “терористичним актом”, здійсненим “анархістами”. Він також закликав сили безпеки затримати нападників і ув’язнених, що втекли.
- Раніше на півдні Філіппін невідомі атакували в’язницю і, убивши охоронців, організували втечу понад 150 ув’язнених.