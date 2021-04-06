У Нігерії озброєні бойовики штурмували в'язницю, внаслідок чого звідти втекли понад 1800 в'язнів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Нападники проникли у двір в’язниці в місті Оверрі на південному сході, застосувавши вибухівку для вибуху адміністративного блоку.

Зазначається, що загалом з в’язниці в штаті Імо втекли 1844 ув’язнених, шість ув’язнених повернулися, а 35 відмовилися бігти.

Поліція звинуватила у скоєнні нападу заборонене угруповання “Корінні народи Біафри”, але воно заперечує свою причетність.

Представник поліції уточнив, що у нападників були при собі реактивні гранатомети, кулемети, вибухівка і гвинтівки.

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі назвав напад “терористичним актом”, здійсненим “анархістами”. Він також закликав сили безпеки затримати нападників і ув’язнених, що втекли.