У Нігерії в місті Акура стався потужний вибух, який зруйнував понад сотню будинків і ділянку швидкісної автостради.

Про це пише Daily Post.

Вибух, внаслідок якого постраждали школа-інтернат, середня школа Айна Ававул, одна з найпопулярніших церков в Акурі, міністерство наземного обслуговування, а також автозаправна станція і сотні будівель, стався рано вранці в суботу.

Через інцидент також було зупинено рух автострадою Ово-Акура.

Наразі на місці надзвичайної події працюють рятувальники. Водночас, поліція з’ясовує причини вибуху.

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