Про це пише Daily Post.
Вибух, внаслідок якого постраждали школа-інтернат, середня школа Айна Ававул, одна з найпопулярніших церков в Акурі, міністерство наземного обслуговування, а також автозаправна станція і сотні будівель, стався рано вранці в суботу.
Через інцидент також було зупинено рух автострадою Ово-Акура.
Наразі на місці надзвичайної події працюють рятувальники. Водночас, поліція з’ясовує причини вибуху.
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