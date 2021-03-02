У Нігерії бойовики звільнили дівчаток, яких напередодні викрали зі школи-інтернату в штаті Замфара.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше повідомлялося, що бойовики викрали з державної середньої школи-інтернату в місті Джангебе 317 учениць, але за уточненими даними влади тоді пропали 279 дівчаток. Всі вони наразі звільнені.

Більшість дівчат, схоже, не постраждали, але не менше десятка були відправлені до лікарні для лікування. Дівчата в основному ходили босоніж, тому у деяких були травми ніг.

15-річна Фаріда Лавалі розповіла, як її та інших дівчаток відвезли в ліс.

“Вони несли хворих, які не можуть рухатися. Ми йшли по камінню і терновникам. Вони почали стріляти в нас, щоб ми рухалися швидше. Деякі з дівчаток плакали і одночасно рухалися”, – зазначила вона.

На півночі Нігерії школи стали об’єктами масових викрадень людей збройними злочинними угрупованнями з метою отримання викупу.

Уряд неодноразово заперечував виплату викупу. Але президента країни Мохаммад Бухарі в п’ятницю закликав уряди штатів “переглянути свою політику винагороди бандитів грошима і транспортними засобами”, попередивши, що ця політика може мати катастрофічні наслідки.

Рейд в штаті Замфара став другим подібним викраденням трохи більше ніж за тиждень. В суботу бойовики звільнили 27 хлопчиків-підлітків, викрадених зі школи 17 лютого.

У 2014 році терористична нігерійська ісламістська організація Боко Харам викрала понад 270 школярок з північно-східного міста Чібок, що стало найгучнішим викраденням школярів в Нігерії. Близько 100 з них до цих пір залишаються зниклими безвісти.