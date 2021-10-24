Про це повідомляє міжнародне агентство AP.
22 жовтня ввечері група озброєних людей напали на одну із в’язниць на південному заході Нігерії. В результаті 575 ув’язнених втекли.
Цей напад став третім за 2021 рік. Перший був у квітні. Тоді бойовики напали на в’язницю та звільнили понад 1844 осіб. Другий відбувся у вересні – внаслідок нього втекло 266 ув’язнених.
Поліції під силу затримати лише незначну частину звільнених в’язнів. Деяких утікачів ловлять аж у сусідніх штатах.
Напади на в’язницю є відчутною проблемою для правоохоронної системи Нігерії. Так, з липня 2017 року з в’язниць Нігерії втекло щонайменше 4307 осіб. Тільки у 2021 році унаслідок двох попередніх нападів на тюрми втекли понад 2000 ув’язнених.
Більшість останніх нападів у Нігерії не пов’язані між собою, хоча методи схожі та використовується вибухівка як основна зброя.
Згідно з даними уряду, нігерійські в’язниці містять 70 тисяч ув’язнених. Проте, більшість із них не засуджені або ж просто чекають суду. Лише близько 20 тисяч (27%) засуджені.
- Нагадаємо, на Різдво у 2015 році бойовики спалили ціле село.
- Раніше на півдні Філіппін невідомі атакували в’язницю і, убивши охоронців, організували втечу понад 150 ув’язнених.