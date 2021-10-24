У Нігерії невідомі напали на в'язницю та звільнили понад 500 осіб: це вже третій випадок за останній рік.

Про це повідомляє міжнародне агентство AP.

22 жовтня ввечері група озброєних людей напали на одну із в’язниць на південному заході Нігерії. В результаті 575 ув’язнених втекли.

Цей напад став третім за 2021 рік. Перший був у квітні. Тоді бойовики напали на в’язницю та звільнили понад 1844 осіб. Другий відбувся у вересні – внаслідок нього втекло 266 ув’язнених.

Поліції під силу затримати лише незначну частину звільнених в’язнів. Деяких утікачів ловлять аж у сусідніх штатах.

Напади на в’язницю є відчутною проблемою для правоохоронної системи Нігерії. Так, з липня 2017 року з в’язниць Нігерії втекло щонайменше 4307 осіб. Тільки у 2021 році унаслідок двох попередніх нападів на тюрми втекли понад 2000 ув’язнених.

Більшість останніх нападів у Нігерії не пов’язані між собою, хоча методи схожі та використовується вибухівка як основна зброя.

Згідно з даними уряду, нігерійські в’язниці містять 70 тисяч ув’язнених. Проте, більшість із них не засуджені або ж просто чекають суду. Лише близько 20 тисяч (27%) засуджені.