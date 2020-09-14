У Нікополі сьогодні, 14 вересня, близько шостої ранку чоловік на Daewoo Lanos до лікарні привіз два тіла. У загиблих були вогнепальні поранення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Чоловік, який привіз до лікарні два трупи, зник. Для його затримання введена поліцейська спецоперація.

За даними телеканалу “Перший Криворізький”, можливий вбивця може пересуватися на автомобілях трьох різних марок – Chevrolet, Audi та Lexus.

Також правоохоронцям вдалося встановити особи обох загиблих.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за 2 ч. п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.