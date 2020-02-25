У німецькому місті Фолькмарсен автомобіліст протаранив карнавал, внаслідок чого постраждали 52 особи.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Інцидент стався під час карнавалу з нагоди Параду Троянд. За словами свідків, водій, наближаючись до натовпу, навмисно прискорився.

Зазначається, що із загального числа потерпілих є 18 дітей. Загалом у лікарні залишаються 35 осіб. Вік постраждалих варіюється від 2 до 85 років.

Водія – 29-річного громадянина Німеччини заарештували за підозрою в замаху на вбивство. При цьому, його мотив залишається невідомим.

У поліції також повідомили, що заарештували ще одну людину, яка імовірно знімала інцидент.