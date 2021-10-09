Близько 95% зразків диких грибів, зібраних в Німеччині за останні шість років, все ще містять радіоактивне забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року, хоча його рівень не перевищує допустимі межі.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За даними Федерального управління у справах захисту прав споживачів та безпеки харчових продуктів, підвищена концентрація ізотопів цезію-137 і цезію-134, викид яких стався під час аварії на ЧАЕС, була виявлена в більшості на півдні Німеччини.

Водночас жоден з 74 протестованих зразків не перевищив встановлену законом межу в 600 бекерелів на кілограм.

Чорнобильський реактор, розташований на території України, викинув в атмосферу тонни ядерних відходів, поширивши радіоактивність по всьому континенту і викликавши сплеск ракових захворювань в найближчому регіоні.

Німецький регулятор наголосив, що дикі гриби піддаються забрудненню набагато довше, ніж інші продукти.