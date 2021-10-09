Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
За даними Федерального управління у справах захисту прав споживачів та безпеки харчових продуктів, підвищена концентрація ізотопів цезію-137 і цезію-134, викид яких стався під час аварії на ЧАЕС, була виявлена в більшості на півдні Німеччини.
Водночас жоден з 74 протестованих зразків не перевищив встановлену законом межу в 600 бекерелів на кілограм.
Чорнобильський реактор, розташований на території України, викинув в атмосферу тонни ядерних відходів, поширивши радіоактивність по всьому континенту і викликавши сплеск ракових захворювань в найближчому регіоні.
Німецький регулятор наголосив, що дикі гриби піддаються забрудненню набагато довше, ніж інші продукти.
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