У Німеччині будуть пропонувати третю дозу вакцини проти COVID-19 і щеплення для дітей

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Вакцинація буде проводитися з використанням мРНК-вакцин від Pfizer/BioNTech і Moderna, незалежно від того, який препарат використовувався раніше.
Рішення пов’язане зі стурбованістю влади Німеччини штамом Delta. Як відомо, його вперше було виявлено в Індії, він поширюється дуже швидко, а це може змусити країну повернутися до обмежень. Варто додати, що на вересень у Німеччині заплановані наступні вибори до Бундестагу.
Наразі 52% населення країни були повністю вакциновані і близько 62% отримали хоча б одне щеплення.
Вакцинація дітей віком від 12 до 17 років є добровільною, як і для решти населення, і буде проводитися тільки після згоди батьків і медичного огляду, який виключить серйозні ризики для здоров’я.
Починаючи з минулої середи, в Німеччині реєстрували понад 2000 нових випадків щоденно. У понеділок середній семиденний показник захворюваності становив трохи менше 18 на 100 000 осіб.
- Раніше прем’єр-міністр Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль стане першою країною, яка запропонує третю дозу вакцини проти COVID-19 людям старше 60 років.