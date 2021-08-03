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У Німеччині будуть пропонувати третю дозу вакцини проти COVID-19 і щеплення для дітей

Німеччина у вересні почне пропонувати третє щеплення проти COVID-19 вразливим групам населення - пенсіонерам і людям зі слабкою імунною системою, а також почне вакцинацію дітей віком від 12 до 17 років.

Вівторок, 3 серпня 2021, 13:59

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Вакцинація буде проводитися з використанням мРНК-вакцин від Pfizer/BioNTech і Moderna, незалежно від того, який препарат використовувався раніше.

Рішення пов’язане зі стурбованістю влади Німеччини штамом Delta. Як відомо, його вперше було виявлено в Індії, він поширюється дуже швидко, а це може змусити країну повернутися до обмежень. Варто додати, що на вересень у Німеччині заплановані наступні вибори до Бундестагу.

Наразі 52% населення країни були повністю вакциновані і близько 62% отримали хоча б одне щеплення.

Вакцинація дітей віком від 12 до 17 років є добровільною, як і для решти населення, і буде проводитися тільки після згоди батьків і медичного огляду, який виключить серйозні ризики для здоров’я.

Починаючи з минулої середи, в Німеччині реєстрували понад 2000 нових випадків щоденно. У понеділок середній семиденний показник захворюваності становив трохи менше 18 на 100 000 осіб.

  • Раніше прем’єр-міністр Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль стане першою країною, яка запропонує третю дозу вакцини проти COVID-19 людям старше 60 років.
Теги: COVID-вакцина, вакцина проти коронавірусу, Діти, Німеччина, щеплення

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