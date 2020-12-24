У баварському місті Ейхштетт католицька церква визнала свою провину у вбивстві людей в період між 15 і 18 століттями по звинуваченню в тому, що вони були відьмами.

Про це пише The Independent.

Як повідомляє видання, під час “полювання на відьом” в Європі було вбито близько 60 тисяч осіб, з них – 25 тисяч на території сучасної Німеччини. Зокрема, в баварському Ейхштеті в 15-18 столітті близько 400 невинних людей були піддані тортурам та вбиті на підставі того, що вони нібито є відьмами. Більшість жертв – жінки, але серед них також були чоловіки і діти.

Католицька церква в Ейхштеті довго замовчувала це питання, але тепер, через 400 років, визнала ці злочини.

Міський єпископ Грегор Марія Ханке назвав переслідування невинних людей “кривавою раною в історії нашої церкви” і пообіцяв встановити в пам’ять про жертв меморіальну дошку.

Одним з перших, хто підняв цю тему, став художник з Мюнхена Вольфрам Кастнер, який випадково натрапив на один з протоколів допитів і був шокований прочитаним. В рамках своєї кампанії він зачитував історії убитих людей на площі перед міською церквою.

Кампанія почалася в 2011 році і була почата німецьким пастором на пенсії Хартмут Хегелер. За дев’ять років більше 50 міст вибачилися за свою роль в спалюванні відьом.