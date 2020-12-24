Про це пише The Independent.
Як повідомляє видання, під час “полювання на відьом” в Європі було вбито близько 60 тисяч осіб, з них – 25 тисяч на території сучасної Німеччини. Зокрема, в баварському Ейхштеті в 15-18 столітті близько 400 невинних людей були піддані тортурам та вбиті на підставі того, що вони нібито є відьмами. Більшість жертв – жінки, але серед них також були чоловіки і діти.
Католицька церква в Ейхштеті довго замовчувала це питання, але тепер, через 400 років, визнала ці злочини.
Міський єпископ Грегор Марія Ханке назвав переслідування невинних людей “кривавою раною в історії нашої церкви” і пообіцяв встановити в пам’ять про жертв меморіальну дошку.
Одним з перших, хто підняв цю тему, став художник з Мюнхена Вольфрам Кастнер, який випадково натрапив на один з протоколів допитів і був шокований прочитаним. В рамках своєї кампанії він зачитував історії убитих людей на площі перед міською церквою.
Кампанія почалася в 2011 році і була почата німецьким пастором на пенсії Хартмут Хегелер. За дев’ять років більше 50 міст вибачилися за свою роль в спалюванні відьом.
- Раніше у США опублікували звіт, в якому надано докази того, що ще дев’ять католицьких священників піддавали дітей сексуальному насильству з 1950-х по 1990-і роки в католицьких церквах Колорадо.