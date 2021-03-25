У Німеччині чоловік підпалив мерію, бо «втомився» від карантину

Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство DPA.
У вівторок, близько 22:30 (21:30 за київським часом), чоловік кинув кілька “коктейлів Молотова” в урядову будівлю в Дельменхорст.
За даними поліції, кілька людей були свідками нападу на ратушу і затримували чоловіка до приїзду правоохоронців.
Пожежа серйозно пошкодила кімнату туристичної довідкової в будівлі, але рятувальники зупинили поширення вогню.
Хоча у підозрюваного немає кримінального минулого, раніше він потрапив в поле зору місцевої влади за порушення вірусних обмежень.
“На щастя, обійшлося без постраждалих – завідувач будівлею мерії проживає в тому ж крилі зі своєю родиною”, – сказав мер міста Алекс Янц.
“Ніхто з нас не задоволений пандемією. Звичайно, будь-який громадянин може ставити під сумнів і критикувати заходи, прийняті проти вірусу – в рамках закону. Насильство – це не варіант”, – говорить керівник місцевого кризового центру з протидії епідемії Рудольф Маттерн.
За словами поліції, чоловік зізнався в скоєному і пояснив причину вчинку. При цьому правоохоронці розглядають і інші мотиви злочину.
Прокуратура Ольденбурга розпорядилася залишити його під вартою до суду.
- Раніше повідомлялося, що на півдні Нідерландів протестувальники проти коронавірусних обмежень підпалили випробувальний центр COVID-19 у рибацькому селі Урк.