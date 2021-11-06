27-річний чоловік арабського походження зайшов до одного з вагонів швидкісного потягу з ножем та поранив трьох пасажирів.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Інцидент стався в районі Зойбердорф (Баварія, Німеччина). Приблизно о дев’ятій ранку в суботу, 6 листопада, чоловік зайшов до потягу між містами Нюрнберг та Регенсбург.

Інформацію про напад підтвердили поліціянти району Оберпфальц. Вони затримали зловмисника і тепер намагаються з’ясувати мотиви такого вчинку. Попередньо – це не був терористичний акт. Загалом, у потязі було 300 пасажирів.

Через інцидент рух потягів довелося призупинити, а пасажирів возять автобусами.