Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Інцидент стався в районі Зойбердорф (Баварія, Німеччина). Приблизно о дев’ятій ранку в суботу, 6 листопада, чоловік зайшов до потягу між містами Нюрнберг та Регенсбург.
Інформацію про напад підтвердили поліціянти району Оберпфальц. Вони затримали зловмисника і тепер намагаються з’ясувати мотиви такого вчинку. Попередньо – це не був терористичний акт. Загалом, у потязі було 300 пасажирів.
Через інцидент рух потягів довелося призупинити, а пасажирів возять автобусами.
- У метро Токіо (Японія) чоловік з ножем скоїв напад на пасажирів й влаштував підпал потягу. Його затримали поліціянти.