Влада Німеччини прийняла рішення дозволити парам, які розлучилися через пандемію коронавірусу, знову побачитися, якщо вони зможуть аргументувати свої відносини.

Про це повідомляє DW.

Нове правило почне діяти в понеділок, 10 серпня. Громадяни третіх країн, які не входять до складу Євросоюзу, зможуть приїхати в Німеччину, якщо там живе їх партнер.

Також в країну пустять громадян, які живуть в країнах “червоної зони”. Перед цим вони зобов’язані пройти тестування на коронавірус, а також дотримуватися карантину до моменту, поки не отримають негативний результат тесту.

Після цього пари зобов’язані довести свої тривалі відносини. Це може бути їх листування, документи про спільні поїздки і так далі.

Аналогічну інформацію перевірять і у партнера, що проживає в Німеччині.

Також потрібно буде надати офіційне запрошення для відвідування, і пара повинна підписати спільну заяву, що підтверджує існування їхніх стосунків.

Але в кожній федеральній землі можуть бути свої, окремі, правила, які також потрібно враховувати. Зокрема, вони будуть стосуватися проходження карантину та обов’язкового тестування.