У німецькому місті Ор-Еркеншвік, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, дві футбольні команди провели матч повністю голими, виступаючи проти комерціалізації цього виду спорту.

Про це повідомляє агентство Deutsche Welle.

Гра була організована художником Геррітом Старчевські на стадіоні Штімберг на північній околиці промислового Рурського району Німеччини.

“Футбольна система хвора, тому ми все роздягаємось”, – сказав 34-річний Старчевскі спортивному журналу 11Freunde перед матчем.

На гравцях були тільки футбольні бутси і гетри, кольору гетр визначали команду. Номери гравців намалювали фарбою на їх спинах.