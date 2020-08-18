Про це повідомляє агентство Deutsche Welle.
Гра була організована художником Геррітом Старчевські на стадіоні Штімберг на північній околиці промислового Рурського району Німеччини.
“Футбольна система хвора, тому ми все роздягаємось”, – сказав 34-річний Старчевскі спортивному журналу 11Freunde перед матчем.
На гравцях були тільки футбольні бутси і гетри, кольору гетр визначали команду. Номери гравців намалювали фарбою на їх спинах.
- Група німецьких лікарів влаштувала “голий протест”, намагаючись привернути увагу до браку засобів індивідуального захисту в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.