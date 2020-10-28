Про це повідомляє місцеве видання Deutsche Presse-Agentur.
Остаточне рішення приймуть 29 жовтня, під час конференції канцлера Німеччини Ангели Меркель з прем’єрами 16 федеральних земель.
Згідно з урядовим планом, в Німеччині планують закрити бари та паби. Заклади громадського харчування зможуть працювати “на виніс”.
Повністю закриють кінотеатри, театри і спортивні установи: тренажерні зали і басейни.
Обмежать можливість проводити будь-які масові заходи. Ходити в гості або зустрічатися зможуть тільки кровні родичі.
Магазини, перукарні, медустанови різного типу, школи і дитячі сади будуть відкриті, але від них вимагатимуть ввести нові протоколи гігієни.
Такі заходи можуть ввести з 4 листопада.
- 17 жовтня канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала жителів країни якщо змога залишатися вдома, з огляду на темпи поширення коронавірусу COVID-19.