Суд німецького міста Мангайм ухвалив, що компанія Daimler AG, яка володіє брендом Mercedes-Benz, порушила патенти Nokia на мобільні технології.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення суду дозволяє Nokia домагатися заборони продажів автомобілів Mercedes у Німеччині, пише агентство. Але для цього фінська компанія має внести в рамках окремого провадження заставу в розмірі €7 млрд ($8,3 млрд).

Представник Daimler заявив, що компанія оскаржить рішення суду. Перспективу заборони продажів він назвав малоймовірною.

“Ми не можемо зрозуміти вердикт суду Мангайма і подамо апеляцію”, – заявили в Daimler.

Президент Nokia Technologies Дженні Лукандер назвала рішення суду визнанням того, що новатори мають отримувати за свої інженерні розробки справедливу винагороду.

“Ми сподіваємося, що тепер Daimler прийме свої зобов’язання й отримає ліцензію на справедливих умовах”, – заявила вона.

Nokia подала позови до Daimler також в судах Мюнхена і Дюссельдорфа. Daimler зі свого боку подав позов про анулювання патентів Nokia в окремому суді.

Зазначається, що Mercedes-Benz порушив патент, не отримавши ліцензію на умовах Nokia: фінська компанія хоче отримувати збір за кожен проданий автомобіль зі своїми технологіями замість того, щоб видавати виробникам автозапчастин ліцензію на відповідні компоненти.

Деякі постачальники, включаючи Continental AG і Robert Bosch GmbH, підтримують Daimler у цій справі, зазначає видання. На думку автовиробника, така плата буде занадто високою. У відповідь Nokia заявила, що її ліцензійну модель прийняли інші компанії, в тому числі BMW AG і Volkswagen AG.