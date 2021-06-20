У Німеччині в придорожньому сміттєвому контейнері виявили дві цінні картини 17-го століття.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За попередніми даними, картини маслом створені голландським художником Самюелем ван Гоґстратеном і італійцем П’єтро Беллотті.

Поліція повідомила, що картини минулого місяця на станції техобслуговування на автомагістралі A7 на південь від Вюрцбурга в Баварії знайшов чоловік. Він здав їх поліції Кельна. Роботи ще ніхто не забрав.

Первісна оцінка мистецтвознавця прийшла до висновку, що дві картини є оригіналами.

Один – портрет хлопчика в червоному капелюсі з невідомої датою. Він був написаний Самуелем ван Гоґстратеном, художником і письменником, який жив у Нідерландах між 1627 і 1678 роками.

Інша картина – усміхнений автопортрет П’єтро Беллотті, менш відомого італійського художника, який жив з 1625 по 1700 роки.

Гоґстратен найбільш відомий своїми експериментами з перспективою, художньою технікою, яка надає роботі тривимірний вигляд.

Гоґстратен народився в Дордрехті і навчався у свого співвітчизника, знаменитого художника епохи бароко Рембрандта. Його трактат “Введення у вищу школу мистецтва живопису”, опублікований після його смерті, вважається цінним свідченням поглядів Рембрандта на живопис.

За даними онлайн-аукціонів, роботи Гоґстратена продаються за великі суми.

Роботу із зображенням пастушки, яка відпочиває під деревом (1600 рік) було продано на аукціоні Bonhams у Лондоні в 2019 році за 69 000 доларів США.

Картина La Crucifixion була продана за 285 285 фунтів стерлінгів у 2018 році.

Беллотті – художник періоду бароко, хоча про нього мало що відомо. Він був учнем італійського художника Джироламо Форабоско в Венеції, де “особливо любив портретний живопис, яку вважав гуманно і натуралістично”.